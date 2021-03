Mulher morre após acidente em academia no Espirito Santo

Duda Vervloet, de 47 anos morreu nesse último sábado (06), após sofrer um acidente em uma academia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao realizar um dos exercícios, Duda Vervloet bateu a cabeça no chão e lesionou a coluna. A mulher passou por uma cirurgia e ficou internada por 17 dias na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed no bairro Colina. Duda era dona de casa e ajudava as duas filhas no salão de beleza da família, localizado no bairro Juparanã.

Segundo testemunhas, a mulher teria lesionado a coluna ao cair de uma caixa de madeira durante um exercício. O dono da academia, Ricardo Smarzaro, que também é médico ortopedista, relatou que quando ela caiu, bateu a cabeça no chão e uma vértebra saiu do lugar.

De acordo com Ricardo, a vítima sentiu dores imediatamente e perdeu a sensibilidade. “Na hora, ela perdeu sensibilidade, o movimento das pernas, e estava sentindo muita dor nos braços. Depois, ela começou a ter um pouco mais de edema por causa do choque e perdeu um pouco dos movimentos das mãos”, contou.

Diante a queda ela passou por uma cirurgia em 22 de fevereiro. No entanto, o seu quadro de saúde piorou e ela continuou na UTI. A academia defende que a cirurgia feita pela mulher foi bem-sucedida, mas que, ao final do dia, Duda teve um evento vascular grave que causou uma parada cardíaca. Devido ao quadro, a dona de casa foi intubada e levada para a UTI.

O Conselho Regional de Educação Física (CREF) informou que vai abrir uma sindicância para apurar a conduta ético profissional dos envolvidos.

(Com informações Correio Braziliense)