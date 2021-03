Motocicletas são apreendidas com mais de 250 kg de drogas

Mais de 250 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Laguna Carapã durante a Operação Hórus da DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada desta quarta-feira (10). A apreensão de 207 quilos de maconha e 45 quilos de skank foi feita dentro de três motocicletas de origem estrangeira. (veja vídeo no final da matéria)

Toda a ação aconteceu quando os militares deram ordem de parada aos três homens, que abandonaram os veículos e fugiram para um matagal às margens da estrada. Durantes as buscas um homem de 22 anos de idade foi preso. Ele estava com um revólver de calibre 32, com duas munições intactas e uma deflagrada.

Registrada a ocorrência, tudo foi entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A Operação Hórus acontece em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização em uma estrada vicinal, área rural do município de Laguna Carapã.

Com informações do DOF