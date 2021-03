Corinthians resolve pendência e se livra de punição na Fifa

O Corinthians se livrou de uma punição imposta pela Fifa pelo não pagamento de parte da dívida com o Torino, da Itália, pela contratação do zagueiro Danilo Avelar. O clube do Parque São Jorge atrasou uma parcela de 750 mil euros (R$ 5,2 milhões na cotação atual) e foi acionado pelos europeus na entidade máxima do futebol. A pendência foi resolvida e o Timão está liberado para registrar novos jogadores caso venha realizar alguma negociação nas próximas semanas.

Pelo acordo assinado entre Corinthians e Torino, o depósito da primeira das duas parcelas de 750 mil euros deveria ter sido realizado há dez meses. Em crise financeira, o clube do Parque São Jorge atrasou o pagamento e gerou irritação nos italianos. A Fifa foi acionada e o Timão foi castigado com o ‘transfer ban’ – ferramenta imposta pela entidade para bloquear a inclusão de novos atletas.

Pela punição da Fifa, o Corinthians não poderia registrar nenhum novo contrato em seu departamento de futebol, seja uma negociação nacional ou internacional. Na prática, mesmo com a janela de transferências para o exterior aberta apenas no início de março, o Timão estava impedido de contratar novos jogadores até que a pendência com o Torino fosse resolvida.

“O clube confirma que a punição começaria a partir da primeira janela internacional (1º de março) e confirma a quitação, o que cancelou automaticamente a punição”, informou o Corinthians em nota enviada à reportagem.

(Com informações do Uol Esportes)