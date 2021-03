Capital tem 106% dos leitos ocupados e secretário ressalta “não há espaço para sermos frouxos”

Durante a live desta manhã (10), para anunciar os números da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o secretário de Saúde, Geraldo Resende, defendeu o decreto estadual do novo horário de toque de recolher e ressaltou “não há espaço para sermos frouxos no enfrentamento dessa doença”.

“Nós queremos dizer que não basta só a abertura de leitos de UTIs, nós precisamos de ter medidas vigorosas e corajosas para poder evitar as mortes” enfatizou o secretário.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira (10), Mato Grosso do Sul tem 1.237 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas, totalizando 190.392 cados da doença desde o inicio da pandemia. Ainda conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmados 25 novas mortes por coronavirus no Estado.

Atualmente, são 754 pacientes hospitalizados em leitos clínicos ou UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados do Estado.

Em relação a lotação de leitos de terapia intensiva, a macrorregião de Campo Grande tem 106% dos leitos ocupados – em casos de covid-19 ou não. O excedente, de acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), é justificado por “leitos não habilitados pelo Ministério da Saúde”.

É importante ressaltar que essa contagem inclui os poucos leitos dos municípios de Coxim, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul e Costa Rica. “É um aumento bastante expressivo que impacta na superlotação de hospitais privados e públicos, impacta em possível falta de insumos, anestésicos, kits de intubação, recursos humanos”, ressaltou a secretária-estadual de Saúde, Crhstinne Maymone, durante transmissão na manhã de hoje.