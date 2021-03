Julgamento de suspeição de Moro é adiado; placar está 2 a 2

Nunes Marques pede vista e adia conclusão de decisão sobre Moro no STF

A 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a conclusão do julgamento sobre a eventual suspeição do ex-juiz Sergio Moro em relação a condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processos da Lava Jato. Não há data para o debate ser retomado.

Até agora, votaram para declarar Moro suspeito os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Cármen Lúcia e Edson Fachin já haviam votado em 2018, antes de o debate ser interrompido por pedido de vista de Gilmar Mendes. Portanto, caberá a Nunes Marques dar o voto de desempate, quando devolver o processo para julgamento.

O ministro Nunes Marques pediu vista (mais tempo para analisar o caso). Alegou não ter tido tempo de votar em razão de não ter conseguido analisar o processo.

(Com informações: Poder 360)