Semana do Artesanato MS acontece totalmente online

Do dia 19 a 26 de março acontece a a 13ª edição da Semana do Artesão totalmente online. É a primeira vez que a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) promove o evento de maneira virtual com feira de artesanato, oficinas de técnicas artesanais e palestras, tudo gratuito. (confira aqui o calendário)

A data escolhida acolhe a celebração do dia do artesão (19 de março) em Mato Grosso do Sul. O objetivo é criar momentos de articulação e fortalecimento dos laços entre os profissionais da área. A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, setor responsável pela Semana, Katienka Klain, explica que é um momento de reconhecimento deste profissionais ainda mais que em 2020 a pandemia obrigou o cancelamento do evento. “A adaptação online é uma experiência única para levar nesse momento difícil uma homenagem aos nossos artesãos, assim também gerando renda através de feira de Artesanato, capacitações para os mesmos e difundindo as técnicas artesanais através da oficina”, avaliou.

Na edição deste ano, as Entidades Classistas do Artesanato de MS escolheram homenagear as artesãs Elizabeth Marquês e Carmen Barcelos. Elizabeth desde criança já modelava o barro. Com o passar do tempo começou a esculpir e foi se desenvolvendo na arte de representar o seu entorno. Morava na fazenda em Ponta Porã, hoje produz o cavalo pantaneiro, a onça pintada, o cavaleiro guaicuru, o São Francisco pantaneiro, Santas, Fridas e outros personagens. Trabalha também com fibras do cerrado produz tecelagem, cestaria e flores em fibras de bananeira, buriti e taboa. Conhecida nacionalmente por seu trabalho regional e representativo do Brasil.

Já Carmen, nascida em Aparecida do Taboado faz parte da história desta cidade, bem como de todo o Estado, pelo grande trabalho educacional em que implantou em 1978 a primeira sala de alunos especiais do Ensino Regular e Segundo Grau. Sua história com a arte se mistura à infância, quando linhas, crochês e bordados criavam os sonhos e o cotidiano, partilhando histórias e enfeitando objetos do dia-a-dia. Trabalha também em atividades voluntárias em entidades filantrópicas, em associações de artesãos e igrejas.

