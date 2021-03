Protestos contra aumento de gasolina viralizam em vídeos

A população brasileira começa a mostrar insatisfação com o preço dos combustíveis. Dois vídeos circulam na internet (veja no fim do texto) com a revolta de populares com o aumento desenfreado dos valores elevando os preços de mais produtos. Um vídeo ainda sem identificação do local exato de origem, mostra um cliente entrando em vias de fato com um frentista de um posto Shell. Ainda não foi possível identificar a veracidade das informações já que também pode ser no interior de Mato Grosso do Sul o ocorrido.

O outro vídeo é em Rio Verde de Goiás postado por um jornalista com imagens de uma câmera de vigilância onde um posto de combustível foi atacado com um bomba caseira arremessada por dois homens em uma moto. No registro é possível ver o frentista chegar correndo, mas recuar quando percebe o fato.

Protestos violentos acabam sobrando para quem não é responsável pelo aumento. O preço da gasolina vai aumentar pela sexta vez consecutiva somente este ano. Há posto em Campo Grande com gasolina a R$6,28 e amanhã (10) fica ainda mais caro.