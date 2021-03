Novos cargos na saúde são para melhoria do setor

Instituídos pelo Decreto nº14.294, de 11 de maio de 2020, os cargos de supervisores distrital e geral de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) têm por objetivo a melhoria da qualidade da assistência prestada à população, e de acordo com a assessoria da secretaria municipal de Saúde (Sesau), de forma alguma, compromete ou causa dano ao erário, uma vez que os servidores estão desempenhando suas funções.

Os servidores que ocuparão os cargos devem monitorar as atividades que são realizadas pelos ACSs, em parceria com os enfermeiros de cada equipe. As novas funções existem para melhorar os fluxos e processos de trabalho por meio deste acompanhamento individualizado. Assim, o reflexo será positivo na assistência prestada à população. Nas unidades de saúde, o supervisor deverá acompanhar o acolhimento feito pelo servidor, para garantir acesso aos serviços e atendimento humanizado.

O supervisor distrital também faz a integração entre os ACSs e os Agentes de Combate a Endemias (ACEs), que acompanham as famílias atendidas em cada uma das sete regiões (Prosa, Segredo, Bandeira, Centro, Imbirussu, Anhanduizinho e Lagoa) dentro de suas residências, fazendo assim com que seus serviços sejam complementados.

Com Informações da Assessoria do Secretário Municipal de Saúde, José Mauro