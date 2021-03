Violência: Homem invade residência e agride ex-mulher grávida

Uma mulher, grávida de nove meses, teve sua casa invadida e foi agredida, na manhã dessa segunda-feira (08), pelo seu ex-marido, de 24 anos, em Sidrolândia. Conforme informações da polícia, ele apresentava sinal de embriaguez e usou uma marreta para arrombar a casa.

De acordo com o portal Sidrolândia News, o homem chegou por volta das 1h30 na residência e exigia entrar na residência, contudo a mulher, que também mora com sua filha pequena, se recusou a abrir a porta. Logo, enfurecido, ele pegou uma marreta e arrombou a porta e agrediu a vitima com tapas no rosto.

Diante dos fatos o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as providências cabíveis.