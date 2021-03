Governo quer incentivar projetos de inovação na área jurídica

Parceria entre Fundect e a OAB-MS prevê recursos para projetos de tecnologia durante 30 meses

Para incentivar e fomentar novos projetos de tecnologia na área jurídica, o Governo do Estado firmou um convênio na manhã desta terça-feira (9) com a OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), para financiar proposta de inovação no setor, como a criação de aplicativos e plataformas digitais.

O convênio terá um aporte financeiro de R$ 559.200,00, por um período de 30 meses. O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, explicou que a intenção é financiar projetos de tecnologia para o setor jurídico, com a seleção de advogados “bolsistas”, que vão receber recursos para desenvolver as propostas.

“Eles vão realizar os projetos no laboratório da OAB e depois levarão as iniciativas para o Poder Judiciário, que podem modernizar o setor e melhorar a atuação dos advogados”.

O presidente da OAB, Mansour Elias Karmouche, fez questão de agradecer o empenho e apoio do governador para que este convênio fosse firmado. “Sempre tivemos um ótimo diálogo com o governo. Esta parceria vai trazer estas novas ideias para advocacia e setor jurídico, com a produção intelectual e projetos de tecnologia”.

Karmouche disse que as inovações podem dar mais “celeridade” aos processos jurídicos e modernizar a atuação dos advogados. Com este incentivo tenho a percepção de que vários projetos serão apresentados, porque sabemos que nosso segmento tem grandes pensadores”.