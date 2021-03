Está a procura de emprego? Confira as vagas oferecidas pela Funsat nesta terça-feira

Com vagas de auxiliar administrativo (15), eletricista (151) e vendedor interno (24) a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece, nesta terça-feira (09), 358 oportunidades de emprego. Sendo assim a agência ressalta que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Se destacam também as vagas para operador de telemarketing receptivo (60), auxiliar administrativo (06), operador de telemarketing receptivo aprendiz (20). Vale, também, enfatizar o total de 13 vagas para pessoas com deficiências (PCD).

Portanto, a recomendação é que os interessados devem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, somente em casos de cadastro desatualizado se designar a agência. A Funsat atende de segunda a sexta-feira feira, das 7h às 13h30. A sede esta localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.