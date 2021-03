Bandidos esfaqueiam vítima e roubam veículo perto da saída para Três Lagoas

Na noite de segunda-feira (8), três suspeitos de esfaquearem uma pessoa e roubarem um veículo da residência da vítima foram presos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Campo Grande, próximo da saída para Três Lagoas. O alvo do crime foi encaminhado para o hospital e não corre risco de morte.

Segundo informações oficiais, os agentes receberam informações da Polícia Militar sobre um roubo dentro de uma residência e que os ladrões teriam fugido. Durante buscas, os PRF’s localizaram o automóvel suspeito, foi quando os criminosos iniciaram fuga.

Entretanto, o carro foi alcançado e os três suspeitos foram detidos. No veículo, foram encontradas duas facas e luvas, possivelmente utilizadas no roubo. Policiais do Batalhão de Choque da PM também estiveram no local e prestaram apoio na ação. Já os presos foram encaminhados para a Polícia Civil em Terenos, um deles com mandado de prisão por tráfico de drogas.

(Com informações do Itamar Buzzata)