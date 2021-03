Profissionais de imprensa podem ser prioridade de vacinação

Os profissionais de imprensa podem entrar na prioridade nas próximas etapas de vacinação do Ministério da Saúde. Isso se o projeto de lei 711 de 2021 for aprovado. Circulando desde da última semana na Câmara Federal a pedido do presidente nacional da Mídia Brasil Associados (Associação dos Jornalistas de Mídia Eletrônica do Brasil), o jornalista Edinho Neves, a pauta aguarda parecer dos parlamentares.

Edinho expôs que muitos colegas já morreram e ainda mais se contaminaram. “Não existe externa em home office, solenidades, coberturas de rua, delegacias, eventos. Em diversas redações todo dia é um susto, e vários colegas já se contaminaram. Você nunca sabe o grau de cuidado, o coronavírus pode estar a um metro dos nossos olhos”, destacou.

Ele ainda esclareceu que devido as mortes e contaminação dos profissionais de imprensa se sentiu na obrigação de pedir ao deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) a elaboração do projeto de lei. Para fortalecer o apelo do projeto, este enalteceu o Decreto nº 10.288, de 2020, que reconhece no patamar estatal a importância dos atuantes na profissão dentro da pandemia. O Decreto coloca os profissionais de imprensa como essenciais. “Agora é preciso dar a eles condições de segurança para continuarem o seu nobre ofício de informar”, avaliou.