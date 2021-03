Preso acusado de homicídio em aldeia

Preso autor confesso do homicídio de Vagner Pereira Rodrigues, que foi assassinado com um golpe de instrumento cortante perto do coração. A prisão aconteceu por volta das 23h de ontem com colaboração indígena.

A polícia civil teve apoio da liderança da aldeia Te Yikue na prisão em flagrante do autor confesso de sexo masculino do crime, que não teve o nome divulgado. Segundo informações policiais, o réu confesso passou a tarde do dia sábado (6) bebendo com a desavença, quase ao final da noite o corpo da vítima foi encontrado ensanguentado caído na MS-280. A perícia foi acionada e constatou a causa mortis.

A polícia civil fez diligências até encontrar o suspeito que negou inicialmente, mas logo se mostrou arrependido, confessou o crime e apontou o local da arma utilizada para o sucesso do homicídio.

Informações e fotos Itamar Buzzatta