Petrobras anuncia o sexto aumento da gasolina em 2021

A Petrobras anunciou um aumento de 8,8% no preço da gasolina e de 5,5% no preço do diesel, na média, a partir desta terça-feira (9) nas refinarias. Segundo a companhia, o litro da gasolina subirá R$ 0,23, para uma média de R$ 2,84. Já o diesel será reajustado em R$ 0,15, para R$ 2,86.

Este é o sexto reajuste da gasolina no ano e o quinto para o diesel. O último aumento havia sido aplicado nas refinarias na semana passada, no dia 2 de março, no patamar de 5% para o diesel e 4,8% para a gasolina na ocasião.

O aumento anunciado pela empresa ocorre em meio ao movimento de alta dos preços internacionais do petróleo nos últimos dias. Desde então, a valorização do barril do tipo Brent atingiu o patamar da ordem de 7,5%.

(Com informações: Valor Econômico)