Ministro da Educação entrega 168 ônibus em Campo Grande

O ministro da educação, Milton Ribeiro, acompanhado da ministra da agricultura, Tereza Cristina, estiveram em Campo Grande e entregaram 168 ônibus escolares para integrarem a frota dos 79 município sul mato-grossenses. São 5 mil alunos beneficiados com ônibus acessíveis para as áreas urbanas e rurais.

O investimento é de R$ 34.131.912,00 de emendas da bancada federal, recursos extraorçamentários e contrapartida estadual. O Ministério da Educação ainda vai liberar outros R$ 13,3 milhões para compra de mais 68 veículos de transporte escolar. O empenho já está em Ata, em processo de compra, totalizando os recursos em R$ 47,4 milhões.

A entrega dos veículos faz parte do programa “Caminhos da Escola” criado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC. Além de prefeitos, autoridades do setor e deputados estaduais, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende também esteve presente junto com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). Azambuja garantiu a volta às aulas após a vacinação dos professores.

A senadora Simone Tebet quer o compromisso na imunização dos professores para os alunos voltarem imediatamente para as salas de aula. Já o Ministro da Educação afirmou que ele e a equipe fizeram pedido formal para vacinação para os educadores ainda em outubro de 2020.

Pela manhã, Milton Ribeiro, fez a inauguração do Hospital Universitário em Dourados, mas foi surpreendido com uma manifestação a respeito da intervenção dele na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Eleito reitor pela comunidade acadêmica e pelo colégio eleitoral em 2019, o professor Etienne Biasotto até hoje não pode assumir. Então, Mirlene Damázio assumiu temporariamente a reitoria da universidade. Contudo, em 11 de junho daquele ano o então ministro Abrahan Weintraub designou Mirlene Ferreira Macedo Damázio para função de reitora pro tempore. Ela foi substituída em fevereiro de 2021 por Lino Sanabria, indicado justamente por Milton Ribeiro.

Informações e fotos de Ellen Prudente