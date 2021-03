Hospital da Mulher e da Criança é inaugurado em Dourados

Entrega do hospital acaba com a espera de 15 anos

A inauguração do Hospital da Mulher e da Criança de Dourados foi realizada na manhã desta segunda-feira (8). A unidade vai servir de referência no atendimento às mulheres de 33 municípios, com atendimentos em maternidade, pediatria, ginecologia e outras categorias.

Resultado de uma luta de quase 15 anos, a obra foi construída ao lado do Hospital Universitário de Dourados, e conta, na primeira fase, com 61 leitos nas áreas de obstetrícia, pediatria e maternidade, inclusive pré-natal de alto risco. A obra foi viabilizada com recursos federais do Ministério da Educação e da bancada federal, em área doada pelo governo do Estado.

A unidade foi projetada para ser um hospital escola para estudantes das áreas de saúde e referência no atendimento de alta complexidade na macrorregião da Grande Dourados para as mulheres e crianças. Os investimentos federais para a etapa que está sendo inaugurada ultrapassam os R$ 36,4 milhões. Incluindo a segunda etapa, vai somar um investimento global de R$ 51 milhões.