Governador assina decretos de políticas públicas para mulheres

Durante a live “O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses: empoderamento, empreendedorismo e empregabilidade”, nesta segunda-feira (8), o governador Reinaldo Azambuja assinou dois decretos: instituindo o MS Fronteiras e o Mulheres em Movimento.

o MS Fronteiras tem como objetivo o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência e de autonomia econômica e social das mulheres que vivem nos municípios fronteiriços com Bolívia e Paraguai

Já o decreto Mulheres em Movimento promove viagens aos municípios sul-mato-grossenses, com visitas técnicas aos órgãos governamentais e reuniões com representantes da sociedade civil organizada, com objetivo de aproximar a população das políticas públicas para mulheres e avançar na interiorização das ações desenvolvidas pelo Executivo estadual. O trabalho já tem visitas agendadas para Dourados, Rio Brilhante, Bela Vista, Jardim e Porto Murtinho no mês de março, e para Coxim, em abril.

Selo ”Empresa Amiga da Mulher”

Durante a live também foi feito o anúncio das quatro empresas selecionadas para receber o selo social “Empresa Amiga da Mulher”: Matz Boutique, CR Coaching de Resultado Ltda, Agroimpar, e Adecoagro do Vale do Ivinhema.