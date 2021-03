Ex-dekassegui de Campo Grande lança ficção sobre Mulheres

Literalmente do mundo dos sonhos para a realidade. “A Lenda das Mulheres Proibidas” nasceu enquanto a escritora Melissa Mecenas Oshiro, dormia em 2008 no Japão. A ex-Dekassegui (descendente de japonêses que vai trabalhar no país) “esperou” 11 anos para conseguir lançar este livro sobre o poder feminino e a sociedade. Uma ficção que não poderia vir a público em uma data melhor, 8 de março – o Dia Internacional das Mulheres, que também é o aniversário dela de 40 anos. De volta a Campo Grande ele promove uma tarde de autógrafos, na Associação Nipo-Brasileira, na Rua Antônio Maria Coelho, 1068, das 16h às 21h. São menos de 100 cópias disponíveis da obra física, mas também tem versão virtual.

Terminando artes visuais, a bacharel em direito, Melissa, percebeu, durante o processo de escrever e publicar, o quanto é difícil para mulher ter espaço e apoio. “Acredito que eu lançando este livro falando sobre a mulher é também uma maneira de empoderamento mostrando que a mulher precisa ter mais espaço na sociedade. Só quando a gente tem uma iniciativa percebemos que isso ainda está em processo. Não conquistamos totalmente a igualdade”, reflete.

Fazendo um paralelo entre livro e realidade, Melissa conta que sua obra fala muito do poder da mulher só que ele não é utilizado de qualquer maneira. “Ele precisa ser consciente para ver como está sendo direcionado porque muitas vezes a gente não tem noção. Mesmo dentro de casa, aqui com minha filha, temos poder de escolha em tudo”, avalia. Para ela, a mulher que se torna uma grande empresária tem influência de outras mulheres na vida dela, Inclusive das dona de casa porque eça é responsável pela criação dos filhos e nas decisões da casa, por exemplo.

“A gente já adulta ainda é influenciada pelo poder que nossas mães e avós tiveram no dia a dia”, destaca. Com uma filha de 1 ano e 4 meses, a influência tem sido reversa já que a rebenta a tem inspirado muito, inclusive está escrevendo alguma coisa para crianças. Melissa tem um novo livro já pronto. É um drama sobre a história de três mulheres: avó, filha e neta, mas não é ficção. Já tem título, mas a autora prefere deixar o mistério.

A Lenda das Mulheres Proibidas

É um reino que está em expansão onde existe uma lenda sobre mulheres descendentes de pessoas com poderes sobrenaturais que ainda mal vistas por terem também um maldição. O rei possui dois filhos. Um é preparado para assumir o trono. A mulher proibida é uma forma do herdeiro conseguir a expansão deste reino.

“Eu o escrevi no Japão em 2008 e terminei em 2009. Trabalhei em fábrica lá. Nunca tinha conseguido editora e no meio da pandemia consegui. Eu nem esperava”, revela Melissa surpresa. O livro está pela editora Autografia do Rio de Janeiro. Está registrado na Biblioteca nacional.

Sinopse – É um romance ficção sobre um reino chamado Piramidal. Nessa história, dois príncipes lutam pelo amor de uma mulher chamada proibida. O reino se expande ao mesmo tempo em que o poder e

o amor também. Mas, em alguma parte da história, tanto o amor quanto o poder entrarão em xeque.

A lenda da mulher proibida é justamente sobre até onde vai o poder e o amor e até quando ambos

poderão conviver.