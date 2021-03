Encerra quarta-feira prazo para pagar IPTU com desconto

Encerra nesta quarta-feira (8), o prazo limite para pagar o IPTU com desconto de 5%. A porcentagem e a Taxa do exercício de 2021 é concedido aos contribuintes que não possuem débitos com a Fazenda Pública Municipal de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa, e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos:

Cronograma para o pagamento parcelado:

2ª parcela – 10 de março de 2021

3ª parcela – 10 de abril de 2021

4ª parcela – 10 de maio de 2021

5ª parcela – 10 de junho de 2021

6ª parcela – 10 de julho de 2021

7ª parcela – 10 de agosto de 2021

8ª parcela – 10 de setembro de 2021

9ª parcela – 10 de outubro de 2021

10ª parcela – 10 de novembro de 2021

Quando o vencimento de qualquer parcela do IPTU e Taxa do exercício de 2021 coincidir com os dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.