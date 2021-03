Dia da Mulher: biografias que entraram na história

Livros contam as histórias de personalidades como Maria da Penha e Elza Soares

O Dia Internacional das Mulheres, comemorado mundialmente em 8 de março, é mais uma data para reforçar as potências femininas. Além de flores, chocolates e mensagens de carinho, elas querem direitos, reconhecimento e respeito! Seja com 16 anos, ainda no ensino médio, ou aos 50, se dedicando ao trabalho, as diversas histórias das mulheres mostram que elas podem abalar estruturas e mudar realidades. Não só as suas, como de outras pelo mundo todo.

Para comemorar a data, listamos biografias de diferentes figuras femininas que mudaram o espaço onde se encontravam e hoje são referências para tantas outras pessoas. Confira:

Meu caminho até a cadeira número 1

Eleita pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas do mundo, Rachel Maia conta o caminho que trilhou até ser uma das maiores executivas de prestígio do Brasil. Nas páginas da sua biografia, ela narra como uma menina negra e periférica conquistou o mundo. “Em ‘Meu caminho até a cadeira número 1’, a respeitada executiva conta como construiu uma bem-sucedida carreira em importantes empresas globais, como Tiffany & Co., Pandora e Lacoste. Além de compartilhar com os leitores sua trajetória de vida, formação e convicções sobre o mercado de trabalho, diversidade e autoconfiança.”

Editora: Globo Livros

Valor: R$ 42,42 (na Amazon)

Onde comprar: http://globolivros.globo.com/livros/meu-caminho-ate-a-cadeira-numero-1

A história de Greta: ninguém é pequeno demais para fazer a diferença

A jovem sueca de 18 anos Greta Thunberg mostrou ao mundo que pequenas atitudes abalam grandes estruturas. Foi ainda na escola que ela aprendeu sobre o aquecimento global e se revoltou com a falta de políticas públicas de grandes governantes. Toda sexta-feira ela realizava manifestações em frente à escola. Sua postura incomodou presidentes como Jair Bolsonaro e Donald Trump. Sua biografia narra

essas e outras questões sobre o ativismo de Greta. O livro foi escrito pela autora Valentina Camerini e tem ilustrações de Veronica Carratello.

Editora: Sextante

Valor: R$ 21,99

Onde comprar: https://sextante.com.br/livros/a-historia-de-greta/

Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã

Atingida à queima-roupa na cabeça por lutar pelo direito de mulheres terem acesso à educação: esse é apenas um breve resumo da trajetória, ainda sendo escrita, da jovem Malala Yousafzai. Escrito pela jornalista britânica Christina Lamb, o livro “acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã”.

Editora: Companhia das Letras

Valor: R$ 31,43

Onde comprar: https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13536

Elza

Eleita pela Rádio BBC de Londres como a “melhor cantora do milênio”, em 1999, Elza Soares é uma das maiores vozes da música nacional e internacional. O livro narra todos os eventos da cantora. Da infância pobre, do enfrentamento ao racismo até chegar ao brilhantismo musical da “mulher do fim do mundo”, como canta em uma das suas canções. O livro foi escrito pelo jornalista Zeca Camargo que definiu a obra como “a versão final, definitiva, dessa história, contada por ela. Elaborada por mim, mas a matéria-prima é a memória da Elza Soares, e isso é muito, muito fascinante.”

Editora: Leya

Valor: R$ 34,50

Onde comprar: http://www.leya.com.br/elza/

Sobrevivi… posso contar

Escrita pela própria Maria da Penha, a biografia narra sobre um dos casos de violência doméstica e violência familiar do Brasil, além de mostrar como ele contribuiu para mudanças cruciais no direito das mulheres. “Maria da Penha oferece sua história como uma forma de contribuir com transformações urgentes, pelos direitos das mulheres a uma vida sem violência”.

Editora: Armazém da Cultura

Valor: R$ 62,00

Onde comprar: https://armazemdacultura.com.br/products/sobrevivi-posso-contar

Fonte: Agência Educa Mais Brasil