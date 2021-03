Decisão permite Lula a concorrer para presidente em 2022

Decisão de Fachin torna Lula ficha limpa novamente

Com a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin de anular processos de Lula em Curitiba, o ex-presidente da República passa poder concorrer nas eleições de 2022. Nesta segunda-feira (8), Fachin retirou as ações penais contra o petista da 13ª Vara Federal de Curitiba.

O ministro entendeu que fatos apontados nos processos não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras. O relator da Lava Jato no STF devolveu os direitos políticos de Lula, que fica liberado para concorrer à eleição presidencial em 2022.

São 4 ações penais que serão retomadas desde o início, em Brasília: suposto recebimento de um triplex no Guarujá (SP) como propina da OAS; possíveis vantagens indevidas para reforma em sítio de Atibaia (SP); suspeita de receber dinheiro ilegal da Odebrecht ao Instituto Lula; e suposta propina via aquisição de um imóvel onde funciona o Instituto Lula.

Popularidade

Veículos internacionais repercutiram a decisão. Jornais de Estados Unidos, França, Reino Unido, Catar, Chile e Argentina destacaram a volta da elegibilidade do ex-presidente.

(Com informações: Poder360)