Caminhões colidem e fecham rodovia 163

Dois caminhões tombaram após colidirem no km 173, da BR-163, em Juti (MS) na tarde desta segunda-feira (8). O acidente deixou a rodovia totalmente interditada no trecho, de acordo com registro da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O acidente aconteceu por volta das 15h30 e deixa um congestionamento de mais de 5 quilômetros. Os motoristas foram socorridos, mas não há detalhes. A PRF ainda se desloca ao local e a pista, totalmente interditada, não tem previsão de liberação.

Informações e fotos Itamar Buzzatta