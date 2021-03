Logo nas primeiras horas de hoje segunda-feira (08) um acidente grave de uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa morta. A vítima e o outro condutor ainda não foram identificados. A colisão aconteceu entre os municípios de bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

A perícia da capital, PRF e polícia civil de São Gabriel do Oeste estão no local, fazendo os levantamentos do acidente.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta