Vídeo: Valley lota e cliente ironiza “Juro que aqui não tem covid”

Mesmo com Mato Grosso do Sul em alerta da nova variante do coronavírus, é possível ver nas redes sociais de frequentantes da Valley Pub de Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (07), a superlotação e a ausência das medidas de biossegurança empregadas em forma de precaução do contágio da Covid-19. Além da aglomeração, clientes ainda ironizam “Juro que aqui não tem covid”, fazendo o uso do narguilé em grupos, cachimbo com uso compartilhado proibido na Capital, assim como o tereré, bebida típica do Estado. .

Apesar da aglomeração evidente e a ausência do uso de máscara, peças publicitárias do estabelecimento contém observações de medidas, como por exemplo, o distanciamento e a capacidade de 40% da casa. Observações contrárias ao registrado nas noites de atendimento.

Recentemente a boate ficou mais de dois meses sem funcionar e voltou a funcionar no começo de fevereiro, período em que o número de casos de covid-19 voltou a subir.

Confira o vídeo abaixo: