Ministro vai entregar 168 ônibus escolares para Mato Grosso do Sul

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, vem a Mato Grosso do Sul, na segunda- -feira (8), e deve passar por duas cidades. Em Dourados, na parte da manhã, Ribeiro vai participar da entrega da Unidade da Mulher e da Criança. Já à tarde, na Capital, vai fazer entrega de 168 ônibus escolares para o Estado. Os veículos já estão no estacionamento do Parque das Nações Indígenas, na Rua Antônio Maria Coelho, onde vai ocorrer a solenidade.

Segundo a SED (Secretaria de Estado de Educação), os ônibus serão distribuídos para os municípios para serem utilizados no transporte escolar rural, urbano e em áreas de difícil acesso da população. Os veículos vêm para reforçar a frota do transporte escolar das cidades.

Para a ampliação e modernização da frota, foram investidos R$ 47,4 milhões. Conforme o MEC (Ministério da Educação), os ônibus foram adquiridos por meio de uma parceria entre a pasta, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e o governo do Estado.

A última vez que foram entregues ônibus escolares para o Estado foi em 2017. Na ocasião, o Ministério da Educação entregou 15 veículos para os municípios sul-mato-grossenses.

Agenda em Dourados

Em Dourados, a Unidade da Mulher e da Criança fica anexa ao Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). A estrutura foi construída pelo valor de R$ 37.471.090,15. A data foi escolhida para homenagear as mulheres.

(Texto: Mariana Ostemberg)