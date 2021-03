Flamengo emite nota de pesar pelo falecimento de Ítalo Monteiro

Ítalo Monteiro, de 32 anos, perdeu a vida em um acidente na BR-060 na última quinta-feira (04). Conhecido por ser “flamenguista doente”, sua família recebeu uma nota de pesar do Flamengo, assinada pelo vice-presidente Mauricio de Mattos.

“É com grande pesar que o Vice-Presidente das Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Roberto Gomes de Mattos, comunica o falecimento do Sr. Ítalo Monteiro, grande rubro- negro. Desejamos que neste momento de LUTO, Deus traga conforto à família”, escreveram em nota que foi enviada aos torcedores de todo o país.

Além de torcedor do atual campeão brasileiro, ele também era apaixonado por motos, funcionário da Caixa Econômica Federal e dono do Bar Paraíba 73 em Campo Grande. Ítalo era solteiro e deixa três filhos.