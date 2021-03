Exportações de carne bovina tiveram queda de 5% no mês

Com uma movimentação de 124.488 toneladas, a exportação total de carne bovina (in natura + processada) apresentou queda de 5% em volume em fevereiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Na receita, onde há renegociações em curso e preços melhorando, a queda foi de apenas 1%, obtendo-se US$ 552 milhões. Em fevereiro de 2020, o Brasil exportou 131.227 toneladas com receita de US$ 560 milhões. Em relação ao mês de janeiro deste ano também houve queda pois naquele mês a movimentação foi de 127.139 toneladas e a receita, de US$ 549 milhões.

As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que compilou os dados do Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/ Decex). No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o volume alcançou 251.627 toneladas (-6%) e a receita de US$ 1,1 bilhão (-7%). Em 2020, no mesmo período, a movimentação foi de 266.602 e receita de US$ 1,17 bilhão. Por meio do continente e da cidade- -estado de Hong Kong, a China se manteve como o principal comprador do produto brasileiro, adquirindo, nos dois primeiros meses de 2021, o total de 153.602 toneladas.

(Texto: Da redação)