Uma mulher de 34 anos deu a luz em casa logo pela manhã deste sábado (06), no bairro Pop Velha, município de Corumbá, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande. O Resgate foi acionado, mas quando chegou na residência a criança já tinha nascido.

A equipe realizou os procedimentos necessários no local, como corte do cordão umbilical, assepsia/limpeza do recém nascido e conduziu a mãe e a criança para a maternidade, a fim de receber os devidos cuidados médicos.

Karine Alencar e Itamar Buzzatta