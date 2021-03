Tempo permanece instável e Cemtec faz alerta para raios

Com o clima agradável, o tempo permanece instável neste sábado (06) em todo o Estado. O céu ficará nublado a parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuvas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima destaca que pancadas de chuva de forte intensidade podem ocorrer e vir acompanhadas de raios localizados.

Já os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 50% ao longo do dia. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 34°C, para a capital a variação está estimada entre 20°C a 29°C.