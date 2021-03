Homem é preso com revolver dentro de cemitério

Um homem de 50 anos foi preso com um revólver calibre 38 dentro de um cemitério. A apreensão aconteceu após ele ameaçar o vizinho de 57. De acordo com informações policiais, o autor relatou que ele e a vítima ameaçada são vizinhos e eram amigos, porém estavam sem ser falar há vários dias, devido a um desentendimento após um deles colocarem fogo no quintal fazendo fumaça.

Ainda segundo o depoimento às autoridades, na manhã deste sábado, o muro da sua casa amanheceu pichado com várias ameaças, que ele acredita ter sido feito pelo antigo amigo. Motivo pelo qual decidiu ir até o cemitério e ameaçou a vítima.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar que esteve no local e prendeu o autor. Com ele foi encontrada uma arma contendo 15 munições.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta