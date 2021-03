Exclusiva! com vereador Dr. Jamal

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e especializado nas áreas de urologia, medicina do trabalho e sexologia, o vereador Dr. Jamal (MDB) foi eleito pela quinta vez em 2020 com 3.369 votos na Capital. Integrante da Câmara de Vereadores desde 1997, ele comenta durante entrevista para o Estado Online sobre o seu projeto inicial de vida saudável e a participação do seu gabinete na vacinação contra Covid-19.

O Estado Online: Visto a sua formação na área de medicina, onde surgiu o interesse na carreira política?

Dr. Jamal: Na fase final do meu curso de Medicina na UFMS, eu tive a oportunidade de trabalhar com o social, por meio de consultas ao público. Através da experiência em atendimentos para pessoas com uma renda baixa, assumi um compromisso pessoal de estar frequentemente realizando projetos sociais com este segmento de pessoas. Diante disto o ex-deputado, Maurício Picarelli, começou a incentivar o meu ingresso na Câmara como vereador, resultando em minha candidatura em 1996.

O Estado Online: Dado a sua experiência em outras campanhas, qual aprendizado essa campanha em meio a pandemia trouxe para seu mandato?

Dr. Jamal: Cada campanha contém uma trajetória, mas em 2020 teve uma característica diferenciada diante a importância do histórico do candidato, os trabalhos já realizados contribuíram para a sua imagem. Durante minha campanha, as redes sociais foram de grande relevância para a minha transparência ao público, com o meu histórico pude apresentar aos eleitores os interesses reais nas propagandas, não apenas a busca pelo voto.”

O Estado Online: Durante a campanha em 2020 você apresentou o Projeto Vida Saudável de Combate à Obesidade como bandeira, conta para os nossos leitores como segue o andamento do projeto na Câmara.

Dr. Jamal: Sempre observei, como médico, a obesidade sendo a causadora de muitas doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão e problemas ortopédicos. Por coincidência saiu uma estatística recente apontando que 60% da população campo-grandense é obesa, por esse motivo damos iniciativa no Projeto Vida Saudável de Combate à Obesidade. No último mês de fevereiro, realizei uma reunião com o Dr Francisco Gomes, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, juntamente com a coordenação da Assistência Básica. A pauta da reunião seguiu a fim de criar mutirões nos bairros e principalmente nas sete regiões, escolhendo uma unidade de saúde forte onde os pacientes receberão tratamento médico e nutricional adequados, cuidando além da vida saudável, da saúde do homem. O projeto já está praticamente pronto, dependendo das condições organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, nós pretendemos ter o primeiro mutirão ainda neste mês de março. Segundo a coordenação da Sesau, atualmente existem 400 pessoas no aguardo do atendimento relacionado à obesidade.

O Estado Online: Estamos vivenciando um cenário pandêmico, consequentemente a vacinação como fator importante neste momento. Qual a posição do seu gabinete a respeito deste tema?

Dr. Jamal: Nós estamos em meio a uma pandemia e em consequência disto uma grande escala de desemprego, como nosso ministro da economia eu digo, a economia e a saúde devem sempre caminhar juntas. Partindo deste princípio, eu vejo que o calendário de vacinação está um pouco atrasado. Inclusive nós estamos encaminhando um ofício para o secretário estadual e municipal de saúde, no sentido de dar prioridade a alguns grupos de trabalhadores como, por exemplo, o motorista de ônibus que está a todo momento exposto, farmacêuticos, balconistas, secretárias de consultórios médicos, coletores de lixo, funcionários de laboratórios e auxiliares de limpeza de empresa privada. Esses grupos, na minha opinião, deveriam ser destinados 20 ou 30% das vacinas em geral para atendê-los. Portanto, os meus primeiros objetivos neste ano serão a vacinação e os mutirões da vida saudável. Por fim, quero agradecer a todos que confiaram novamente em minha gestão e dizer que o meu gabinete estará sempre aberto para receber as reivindicações.

