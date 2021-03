Espancada pela mãe, bebê de 9 meses sofre traumatismo

Uma bebê de de nove meses sofreu traumatismo craniano após ser espancada pela mãe de 22, em Amambai. Ela teve que ser socorrida às pressas para o Hospital da Vida em Dourados, com vaga zero e em seguida transferida para o Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados.

De acordo com informações policiais, a criança deu entrada no hospital com vários sinais de agressão, como fratura de crânio e na perna direita, além de sinais de agressão no rosto e suspeita de fratura nos dois braços. Questionada pela polícia, a mulher alegou ter batido na criança porque ela chorava muito.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta