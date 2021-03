Confira: Drive-Thru e mais 6 lugares abrem hoje para vacinação

O Drive Thru do Parque Ayrton Senna, localizado no Aero Rancho, abre neste sábado para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em idoso a partir de 78 anos e a segunda para os que já estão na casa dos 90 e 91 anos.

Além desta unidade, mais seis polos estarão prestando o serviço. Todos as pessoas pertencentes a estas faixa etárias poderão procurar um dos locais referenciados para se vacinar durante os seus respectivos horários de funcionamento.

Confira os pontos de vacinação

Drive-thru Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Demais locais

07h30 às 17h

Seleta (Rua dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro)

UBS Coronel Antonino

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Dona Neta

USF Albino Coimbra

USF Coophavila