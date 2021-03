“Sou um dos melhores zagueiros do Brasil”, diz Rodrigo Caio

“Acredito que sou um dos melhores zagueiros do Brasil pelas qualidades que adquiri ao longo da minha carreira”. É o que afirmou o zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, em entrevista exclusiva no programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes, nessa quinta-feira.

O atleta valorizou o período em que esteve no São Paulo e disseque não tem mágoas do Tricolor. Rodrigo Caio também lembrou da infância complicada e da promessa que fez ao pai: “Pai, vou tirar você dessa marcenaria e prometo comprar uma casa para você quando assinar o meu primeiro contrato profissional”.

O zagueiro do Flamengo comentou os momentos com Rogério Ceni em campo e como treinador, e classificou o ídolo tricolor como “muito corajoso”: “Caramba, ele é muito corajoso. Esse cara acabou de encerrar a carreira num clube que o idolatra e já assume esse desafio de ser técnico”.

Por fim, o jogador falou sobre o avanço da covid-19 no Brasil e afirmou que o futebol deve ser paralisado se comprometer a saúde das pessoas.

(Com informações: Gazeta Esportiva)