Salário de frentistas em postos sobe para R$ 1.775,15 em MS

Frentistas e demais trabalhadores em postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul vão receber reajuste salarial de 5,5% a partir deste mês. Com isso, o salário da categoria passa a ser de R$ 1.775,15, já acrescidos os 30% de periculosidade. O salário dos trabalhadores noturnos ficará em R$ 2.130,15, com os 20% de adicional noturno.

Esses valores, que fazem parte da CTT (Convenção Coletiva de Trabalho) vão vigorar até fevereiro de 2022. O salário do gerente geral do posto será, no mínimo, superior a 100% do salário das demais categorias (frenteitas, lavadores, lubrificantes…) ou seja, o dobro de R$ 1.775,15, que dá um total de R$ 3.550,30.

O presidente do Sinpospetro/MS, José Hélio da Silva disse que essa foi uma conquista do sindicato que teve longas reuniões com a classe patronal, até conseguir avançar nas negociações. Ele lembra que nesses tempos de pandemia, outros sindicatos, em outros Estados do país, não conseguiram sequer a reposição das perdas salariais por conta da inflação acumulada no período.

(Com informações: Sinpospetro MS)