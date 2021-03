Polícia investiga caso de pedofilia virtual em Paraíso das Águas

Caso pode estar relacionado à uma rede internacional de pedofilia virtual

O delegado de Polícia Civil, Dr. Alexandro Mendes de Araújo e sua equipe trabalha para esclarecer um caso de crime de pedofilia virtual contra uma criança de 8 anos em Paraíso das Águas, a aproximadamente 278 quilômetros de Campo Grande.

Segundo BNC , uma criança de apenas 8 anos de idade, recebeu várias mensagens de um pedófilo, através de suas redes sociais, onde pedia fotos íntimas e chegou a enviar imagens de seus órgãos genitais. Ao constatar o crime, a mãe da criança, procurou a Polícia Civil, que agora, apura o caso.

Para o delegado, as investigações preliminares dão conta de que o criminoso faça parte de uma rede internacional de pedofilia virtual, podendo ser até de outro continente, o que deverá ser apurado com mais precisão, até com o apoio da Polícia Federal, para tentar esclarecer este crime.

“O que acende de fato o alerta para todos os pais e responsáveis de menores, é que os cuidados sejam redobrados quanto ao uso de celulares e computadores. A criança e o adolescente deve ser monitorado com frequência pelos seus responsáveis e ainda, com quem está andando, as companhias e o que andam fazendo. É obrigação e responsabilidade dos pais”, destacou Dr. Alexandro.