Março: mês de conscientização e combate ao câncer colorretal

O câncer colorretal é um tumor maligno que se instala no reto e intestino grosso, sendo depois dos cânceres de mama e próstata, o segundo mais frequente no Brasil. Portanto o mês de março foi escolhido para enfatizar a conscientização e combate a doença, a escolha do mês coincide, também, com o dia Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino, celebrado no dia 27 de março no país como símbolo de prevenção e tratamento da enfermidade.

Conforme estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio 2020/2022 houve o surgimento de 40.990 novos casos por ano, sendo 20.520 em homens e 20.470 em mulheres. Os números correspondem a um risco estimado de 19,64 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 a cada 100 mil mulheres.

“O exame tem que ser feito justamente quando não há nenhuma alteração para que ele sirva como prevenção. Caso contrário, se a pessoa já tem um sangramento, se mudou o ritmo intestinal, houve perda de peso, e se isso foi causado por um câncer é provável que ele já seja um câncer mais antigo, e a cura pode ser um pouco mais difícil. Então a indicação é colonoscopia a partir dos 50 anos mesmo que não haja sintomas e mesmo que não haja histórico familiar”, orienta o médico Carlos Henrique Marques, Coloproctologista no Hospital Regional (HRMS).

Muito além do diagnóstico precoce, o exame pode identificar a lesão precursora do câncer. “A grande maioria dos tumores colorretais se originam de um pólipo que é um tumor benigno. Então a colonoscopia ao identificar o pólipo e remove-lo, previne o câncer. É uma situação em que realmente a gente consegue prevenir”, destaca o especialista.

Ainda conforme Dr. Carlos Henrique, “A partir dos 50 anos, uma vez a cada 5 anos, é recomendável que todas as pessoas façam a colonoscopia. Porque ela pode diagnosticar um câncer precoce, em que a chance e cura é maior”.