Loja de chocolates é autuada pelo Procon por enganar clientes

Empresa exigia dados pessoais de consumidor para a promoção ser ativada

Consumidores que tentaram aproveitar descontos anunciados por uma loja de chocolate popular dentro do Shopping Norte Sul Plaza, localizada na avenida Ernesto Geisel, experimentaram o gosto amargo da propaganda enganosa e o caso foi denunciado ao Procon Estadual.

Conforme a nota, a empresa divulgava que o cliente poderia adquirir seis trufas pesando 13,5 g cada, por R$10,00. Entretanto, havia a exigência do cadastro de fidelidade denominado para ter direito à promoção. Do contrário, cada unidade custaria R$ 2,00.

De acordo com o superintendente do Procon MS, Marcelo Salomão, na etiqueta de preços constava, em letras pequenas, a exigência e que, para isso seria necessário liberar o número de seu CPF. Além disso, o estabelecimento apresentava outra anormalidade por não possuir exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta do consumidor.