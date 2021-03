Homem é preso por homicídio qualificado em Ladário

O crime tem pena de 12 a 30 anos de reclusão

Nesta sexta-feira (05), em atuação conjunta do SIG (Setor de Investigação Geral) das Delegacias de Ladário e de Três Lagoas, foi realizada a prisão de um homem de 40 anos, suspeito de ter matado um vizinho a facadas no dia 6 de setembro do ano passado.

A vítima fatal era pessoa com saúde bastante debilitada, portadora de diabetes, insuficiência renal crônica e completamente cega. Após a realização de diligências, foi apurado que o indivíduo se encontrava escondido na cidade de Três Lagoas, trabalhando na zona rural, e em ação conjunta com o S.I.G. da mesma cidade, foi cumprida a prisão na data de hoje.

Dd acordo com informações da polícia local, o preso foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30 anos de reclusão, e aguardará preso na cidade de Três Lagoas.

A Polícia Civil ressalta que “o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante e a Polícia Civil está à disposição da sociedade para servir e proteger. Além disso, já está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário.

(Com informações: Itamar Buzzata)