Garras inaugura Centro de Treinamento referência de MS

O Garras Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), juntamente com a Polícia Civil, inaugura na manhã desta sexta-feira (05) um Centro de Treinamento exclusivo em Campo Grande, que deve ser referência por todo o Estado. A unidade já conta com demandas de treinamentos para os agentes de todas as forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

Ela possibilitará a realização de entradas táticas (CQB – “Close Quarters Battle ou Combate em Ambiente Confinado), sob a coordenação de operadores e instrutores, capacitados e especializados em outras unidades, que adaptaram as técnicas empregadas pelos melhores departamentos do país.

Estrutura

O Centro de Treinamento possui torre de rapel, uma das maiores do Centro-Oeste, para desenvolvimento de técnicas de escalada e rapel, propiciando um amplo conhecimento de procedimentos e técnicas, para garantir melhor eficiência, segurança do agente e da sociedade como um todo.