Empresário da Capital morre ao bater moto de frente com veículo na BR

O empresário e funcionário da Caixa Econômica Federal Ítalo Monteiro de Oliveira (32), morreu na noite desta quinta-feira (04) após colidir sua motocicleta Suzuki 750cc de frente com um Ford KA, na BR -060. Ítalo estava retornando para sua casa em Campo Grande.

Segundo informações do jornal local Sidrolândia News, a condutora do veiculo Ford seguia sentido Campo Grande a Sidrolândia, e após realizar uma possível ultrapassagem, acabou colidindo de frente com o motociclista. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas encontraram o jovem com diversas fraturas aparente, já em óbito, as margens da rodovia.

A motocicleta ficou totalmente destruída e dividida em várias partes. Além de funcionário da Caixa Econômica Ítalo era dono do Bar Paraíba 73 em Campo Grande. Ítalo era solteiro e deixa três filhos.

No veiculo estavam a condutora e mais duas crianças que foram socorridas. A PRF e pericia da Policia Civil estiveram no local.