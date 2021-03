Com R$ 4,2 milhões de prejuízos, Estado decreta situação de emergência em Corguinho

Por conta do temporal que destruiu pontes e estradas no município de Corguinho, que fica a 100 quilômetros de Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência em partes da área urbana e rural da cidade. A medida foi publicada ontem (4) em edição extra do Diário Oficial do Estado. Os prejuízos causados pela forte chuva somam mais de R$ 4,2 milhões.

Com a medida, o Estado é dispensado de realizar licitação para contratos de aquisição de bens necessários as atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a recuperação da cidade, desde que sejam concluídas no prazo de 180 dias.

No dia 18 de fevereiro, a Prefeitura de Corguinho decretou situação de emergência em razão dos danos provocados pela chuva. Segundo o governo do Estado, na ocasião, a prefeita Marcela Ribeiro Lopes classificou a situação como “crítica” e disse que o município havia iniciado os reparos emergenciais, mas que o apoio do Estado iria “salvar”.

Situação atual

No dia do temporal, o nível dos rios subiu e destruiu cinco pontes de acesso da zona rural para a cidade e estradas, além de deixar uma criança ilhada e famílias isoladas. Algumas dessas passarelas que cederam ficavam na Comunidade Boa Sorte.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, José Corrêa Salgado, a prefeitura e os moradores conseguiram improvisar desvios no lugar onde estariam as pontes. “Os pontos mais críticos já foram arrumados, não temos mais ninguém isolado, todo mundo já está tendo acesso.” Conforme Salgado, os prejuízos passam de R$ 4,2 milhões.

(Texto: Mariana Ostemberg)