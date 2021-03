Foto: Briga por celular termina com facada no pescoço

Briga por um celular terminou com golpes de facas no pescoço, na noite dessa quinta-feira (04), em um sítio na região do Cinturão Verde, em Três Lagoas (MS) cidade a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Gleisson Pires Ferreira de 49 anos.

Ao jornal local, Rádio Caçula, a esposa de Gleisson conta que o marido já vinha sofrendo ameaças devido a uma dívida de um celular. No local, os militares confirmaram o óbito da vítima e preservaram a área para a perícia. A equipe também apreendeu um aparelho celular que teria sido a causa da discussão.

O caso está sendo investigado pela Segunda Delegacia de Polícia (2ªDP). O autor do crime ainda não foi identificado.