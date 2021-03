Vídeo: Prefeito descarta medida de isolamento em Campo Grande

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande Adelaino Vila, conversou com o prefeito Marcos Trad (PSD) sobre a atual situação do município e ele afirmou que não haverá lockdown.

O motivo é a estabilidade dos leitos disponíveis na cidade, cerca de 10 %, apesar do alto volume dos casos de contaminação do Covid19 registrados nos últimos dias em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e no Brasil.

O prefeito da Capital completou o recado aos varejistas da Capital ”Neste momento não há motivos, segundo nossa equipe técnica, de instalar o lockdown. É verdade também que, se acaso, a ocasião sofrer modificações, e o grupo técnico assim nos direcionar, com certeza iremos atender a decisão da ciência.”

”Mas antes de pegar qualquer comércio de surpresa, nós vamos nos reunir com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) a Associação Comercial, o Ministério Público, OAB, Câmara de Vereadores e o nosso grupo técnico para delimitar o prazo, isso se necessário, o lockdown” termina.

LOCKDOWN

Termo em inglês vem sendo usado para descrever medida de fechamento de regiões na pandemia de Covid-19 para obrigar ao isolamento social.

(Com informações da Voz do Varejo)