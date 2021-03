Vídeo mostra momento em que homem é arremessado para fora de caminhonete

Um de 44 homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo duas caminhonete na rua Josué Garcia Pires, Parque Nova Dourados, no município de Dourados, cidade a 230 quilômetros da Capital. O caso aconteceu na quarta-feira (03).

Conforme informações do jornal local, Ligados na Notícia, um dos veículos tombou após a colisão e a vítima foi encaminhada para o hospital com suspeita de traumatismo craniano e lesões graves no tórax. Mais duas pessoas também ficaram feridas, foram socorridas e levadas para a unidade de saúde do município.

Vídeos encaminhados por populares ao Jornal O Estado, mostra a situação. Veja: