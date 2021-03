Pesquisa mostra alta rejeição a Bolsonaro e ao governo

As entrevistas foram direcionadas aos representantes fiéis da sociedade

Pesquisa do PoderData realizada nesta semana indica que as taxas de rejeição ao trabalho de Jair Bolsonaro e ao seu governo seguem em patamar alto, mas sem variações além da margem de erro do levantamento (de 2 pontos percentuais).

O PoderData também pede que os entrevistados respondam se o trabalho de Bolsonaro como presidente é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. No levantamento divulgado na quarta-feira (3), 47% dizem que o trabalho de Bolsonaro como presidente é ruim ou péssimo; 31%, bom ou ótimo; e 18%, regular.

A avaliação negativa em relação ao desempenho pessoal do presidente está em um patamar elevado – com tendência de alta desde o início de dezembro.

Entrevistas

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

