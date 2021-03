Metade do novo lote da Coronavac, será para a 2ª fase de aplicação em idosos

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu nessa quarta-feira (3) a sexta remessa de vacinas contra a COVID-19. O novo lote contém 27,8 mil doses da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Conforme o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, 13,9 mil vacinas serão destinadas para a segunda etapa de imunização de idosos, e a outra metade deve ampliar a vacinação na faixa etária acima de 75 anos.

“A única forma possível de vencermos a guerra é imunizar a nossa gente. Infelizmente, estamos recebendo os imunobiológicos em doses homeopáticas”, ressaltou Resende. Por conta da pequena quantidade destinada aos municípios, a SES abriu para que os gestores municipais pudessem buscar os imunobiológicos diretamente na Ceve (Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica), na Capital. “As doses serão distribuídas hoje [3] em Campo Grande, e para os municípios que possuem servidores na Capital, a partir de uma documentação, eles poderão levar às doses.

Isso facilita a nossa vida, e acelera a logística de distribuição”, afirmou o secretário. Conforme o titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), José Mauro Filho, mesmo com a nova remessa, não há previsão da abertura do drive-thru de vacinação no Centro de Convenções Albano Franco. A secretaria deve priorizar a aplicação de vacinas em idosos de até 80 anos. De acordo com a SES, a Capital recebeu mais 10,9 mil doses de CoronaVac.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital