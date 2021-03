Guedes: Brasil pode virar Argentina ou Venezuela em curto período

Para Guedes, inclusive, a prática de emprestar dinheiro de bancos públicos a grandes companhias brasileiras criava, no final, o ciclo que impulsionou campanhas eleitorais no passado.

“Então, [são] dois caminhos diferentes: um é o caminho da miséria, em que você continua fazendo gastos descontrolados, mal focalizados, dando dinheiro para empresa campeã, que é grande e podia ir no mercado pegar recurso. […] O sujeito pega dinheiro no banco público, com ajuda dos governantes, e depois financia campanha do pessoal que ajudou”, disse.

O ministro também relembrou o histórico de terra de prosperidade no passado. “O Brasil que crescia 7,5% ao ano, durante décadas, […] trazendo gente de todo o mundo. É a maior colônia de japoneses fora do Japão. Segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Todo mundo vinha para cá, porque era a terra da prosperidade. Hoje, é o contrário. O filho do mais rico vai estudar fora e fica por lá, por Miami; o filho do mais pobre vai entregar pizza em Boston”, relembrou.

Por fim, enfatizou que o governo tenta reverter essa tendência e voltar a tornar o Brasil atraente para o mundo e para os próprios brasileiros. “As pessoas estavam indo embora, porque o Brasil estagnou-se. Estamos tentando reverter esse quadro. Não é simples”, encerrou.

(Com informações: R7)