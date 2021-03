Escolas da REME passam por nova desinfecção para evitar contaminação

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) passam por nova desinfecção, uma das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), para evitar a disseminação da Covid-19 e atender aos protocolos de biossegurança.

A ação também faz parte do plano de retorno das aulas híbridas, com atividades remotas e presenciais, com vistas a diminuir a aglomeração de pessoas nas unidades.

O Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande em 4 de fevereiro deste ano, prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais em todas as unidades da Reme, até o dia 1° de julho de 2021, porém, caso a situação pandêmica permita, as aulas poderão ser retomadas ainda no primeiro semestre.

Para a desinfecção e limpeza das áreas internas e externas das escolas é utilizado produto específico recomendado pelas autoridades de vigilância sanitária, eficaz na eliminação do novo coronavírus. Todo o trabalho é feito com máquinas de aplicação rápida e os agentes que atuam na desinfecção também estão devidamente protegidos com EPIs.